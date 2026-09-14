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stroimdom21

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Слизни на участке: почему привычные методы борьбы только увеличивают их число

Каждое лето на грядках разворачивается одна и та же драма: ещё вчера крепкие листья капусты, сочные завязи кабачков и спеющая клубника сегодня покрыты рваными дырами, а междурядья перечёркнуты серебристыми полосами.

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