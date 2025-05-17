Плеттенберг: «Байер» планирует получить за Вирца €150 млн

Леверкузенский «Байер» потребует около €150 млн за атакующего полузащитника Флориана Вирца. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клуб хочет получить окончательное решение от игрока на следующей неделе по поводу его будущего.
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