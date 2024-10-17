Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Telegram-канале Министерства обороны РФ опубликованы кадры с военнослужащим 810-й бригады морской пехоты из Севастополя, который восстанавливает поврежденные кабели связи под прицелом вражеских беспилотников.
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