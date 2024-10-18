Министр спорта Казахстана Мырзабосынов: давайте оценивать Черчесова по работе

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов заявил в своих соцсетях, что шутка главного тренера казахстанской сборной Станислава Черчесова про казахский язык является неудачной, но призвал оценивать специалиста по работе.
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