Aimé Leon Dore и The North Face снова соединяют Нью-Йорк и горы

Aimé Leon Dore и The North Face представили новую совместную коллекцию сезона осень–зима 2026. На этот раз — сразу 30 вещей, в которых нью-йоркская эстетика Aimé Leon Dore встречается с техническим наследием The North Face.
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