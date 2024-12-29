Бывший президент Грузии Зурабишвили покинула президентский дворец

Утром 29 декабря в Тбилиси прошла инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили заявила, что покидает резиденцию, но по-прежнему отказывается признавать легитимность Кавелашвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии