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Бывший президент Грузии Зурабишвили покинула президентский дворец

Бывший президент Грузии Зурабишвили покинула президентский дворец

Утром 29 декабря в Тбилиси прошла инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили заявила, что покидает резиденцию, но по-прежнему отказывается признавать легитимность Кавелашвили.

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Комментарии
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Eduard
Убирайся!
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20 час.
СБ
Слава Белый
Тупорылые! Как вообще иностранку выбирали президентом страны? Совсем из ума выжили? Такой дебилизм вроде ещё только в Литве был и в Молдавии.
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19 час.
ВД
Вовладар Даров
Ладно хоть не на лопате вынесли, хватило ума самой уйти!
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2 час.

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