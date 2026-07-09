«Орешник» против дронов: почему ядерное оружие не спасёт Беларусь от украинских провокаций Юлия ЧелкановаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко вновь напомнил о размещённых в республике российских комплексах «Орешник» и тактическом ядерном оружии, назвав их «серьёзным фактором стратегического сдерживания», способным «остудить самые горячие головы».
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