Назвали самые проблемные авто с пробегом: часто ломаются, а ремонт дорогой

Специалисты издания What Car подготовили список самых ненадежных автомобилей. Для исследования было опрошено 15 тысяч автовладельцев, у которых во владении имеются машины в возрасте от 8 до 15 лет, а все неисправности разделили на 15 категорий.
Специалисты издания What Car подготовили список самых ненадежных автомобилей. Для исследования было опрошено 15 тысяч автовладельцев, у которых во владении имеются машины в возрасте от 8 до 15 лет, а все неисправности разделили на 15 категорий.
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