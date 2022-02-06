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Назвали самые проблемные авто с пробегом: часто ломаются, а ремонт дорогой

Назвали самые проблемные авто с пробегом: часто ломаются, а ремонт дорогой

Специалисты издания What Car подготовили список самых ненадежных автомобилей. Для исследования было опрошено 15 тысяч автовладельцев, у которых во владении имеются машины в возрасте от 8 до 15 лет, а все неисправности разделили на 15 категорий.

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