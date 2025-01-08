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Собянин: В Москве к 2025 году появятся 10 новых объектов здравоохранения

Собянин: В Москве к 2025 году появятся 10 новых объектов здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах строительства и ремонта объектов здравоохранения города. К 2025 году будет завершено строительство 10 новых объектов, включая комплексы больниц и более 10 центров женского здоровья.

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