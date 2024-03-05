Daily Mail: шоколад, чипсы и фастфуд существенно повышают риск развития диабета

Британский врач-диетолог Роб Галлоуэй рассказал изданию Daily Mail, что ультра-обработанные продукты (фабричные кондитерские изделия, еда быстрого приготовления и фастфуд) могут существенно повышать риск развития сахарного диабета второго типа.
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