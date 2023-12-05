"У нас нет ”волшебного горшочка с деньгами": США сообщили об исчерпании средств для помощи Украине

Об истощении фонда помощи Киеву официально заявил помощник президента США Джейк Салливан.Джейк Салливан во время брифинга рассказал представителям прессы, что поставки вооружения Украине со стороны США находятся под угрозой и могут прекратиться.
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