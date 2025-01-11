«Британский» сценарий вместо «сирийского»

Борис Джерелиевский 10 января 2025 г., 18:10 Киев будет воевать «до последнего украинца» Сегодня ряд украинских экспертов говорят об угрозе «сирийского сценария» для ВСУ, имея в виду ситуацию, когда армия в силу полной потери боевого духа и управляемости бросает позиции и разбегается, даже если она до этого упорно сражалась несколько лет, а за ее спиной – сильные государства.