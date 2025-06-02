Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • soylosan
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Прекращайте делать то, чего от вас хочет враг

Прекращайте делать то, чего от вас хочет враг

Бек Ибрагимбеков Хорошо, что я был почти весь день занят на соревновании, избавился от девятого вала постов и комментария "дырявое пво!", "опять утрутся", "опять пропустили!", "надо ударить по Польше!", "ударить ядеркой!", "как всегда не ответят", "опять асиметричный ответ, да? ".

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Комментарии
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Валерий Ребров
А откуда взрывчатые вещества у них? Причем на мосту нашли американскую си-4! Как она попала в нашу страну? И кто в этом виноват?
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14 час.
Александр Корякин
После Энгельса лучше стали охранять стратегов?
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12 час.
Людмила Фирстова
Валерий, а вы не догадываетесь как взрывчатка попала в Россию?
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10 час.
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