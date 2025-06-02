Прекращайте делать то, чего от вас хочет враг

Бек Ибрагимбеков Хорошо, что я был почти весь день занят на соревновании, избавился от девятого вала постов и комментария "дырявое пво!", "опять утрутся", "опять пропустили!", "надо ударить по Польше!", "ударить ядеркой!", "как всегда не ответят", "опять асиметричный ответ, да? ".