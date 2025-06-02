Бек Ибрагимбеков Хорошо, что я был почти весь день занят на соревновании, избавился от девятого вала постов и комментария "дырявое пво!", "опять утрутся", "опять пропустили!", "надо ударить по Польше!", "ударить ядеркой!", "как всегда не ответят", "опять асиметричный ответ, да? ".
Прекращайте делать то, чего от вас хочет враг
Комментарии
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Валерий Ребров
А откуда взрывчатые вещества у них? Причем на мосту нашли американскую си-4! Как она попала в нашу страну? И кто в этом виноват?
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14 час.
Александр Корякин
После Энгельса лучше стали охранять стратегов?
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12 час.
Людмила Фирстова
Валерий, а вы не догадываетесь как взрывчатка попала в Россию?
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10 час.
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