Онищенко счел преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса

Данные о новом вирусе, который якобы распространяется на территории России, необходимо тщательно изучить, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.
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