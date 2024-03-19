В Польше потерял связь и аварийно приземлился беспилотник MQ-9 Reaper США

Мирославец. Польша. Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС производства США потерял управление в Польше. Это привело к аварийной посадке аппарата весом в 5 тонн в районе аэродрома «Мирославец» на северо-западе страны, пишет Лента.
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