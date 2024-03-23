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Царьград

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Востоковед обнулил фейк Запада о теракте в "Крокусе": Это не ИГИЛ*

Востоковед обнулил фейк Запада о теракте в "Крокусе": Это не ИГИЛ*

Эксперт объяснил, почему радикальным исламистам совершенно не нужен был теракт в "Крокусе".Западные СМИ, почти все как один, неистово подхватили вброшенный, похоже ЦипСО фейк о том, что кровавый теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" совершил ИГИЛ*.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Давно пора заканчивать с Киевом. Снимите белые перчатки со своих мозгов.
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