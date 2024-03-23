Востоковед обнулил фейк Запада о теракте в "Крокусе": Это не ИГИЛ*

Эксперт объяснил, почему радикальным исламистам совершенно не нужен был теракт в "Крокусе".Западные СМИ, почти все как один, неистово подхватили вброшенный, похоже ЦипСО фейк о том, что кровавый теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" совершил ИГИЛ*.