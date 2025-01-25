Сердце волонтеров бьется в ритме Черного моря: впечатления от шести поездок в Анапу за месяц

По отзывам добровольцев, приезжая очищать море и возвращать ему жизнь, они сами очищаются от всего лишнего и возвращают настоящую жизнь и себе тоже – во время работы на побережье оживают души и возвращаются надежды.
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