Журналист CNN удивлен свободным доступом жителей Кубы на борт «Адмирала Горшкова»

Отряд кораблей Северного флота — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер» — прибыли в кубинский порт Гавана, где пробудут до 17 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии