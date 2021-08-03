Сбежавшие за кордон "борцы с рыжымом" продолжают охоту за сокровищами Путина. Больные...

Темы дняПолитикаСбежавшие за кордон "борцы с рыжымом" продолжают охоту за сокровищами Путина. Больные... Злой хомяк Теории заговора и байки о зловещих сокровищах приятно послушать вечером за чашкой чая со сладостями.Вернуться к статье4616НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаЛично мне понравилась статья написана с хорошим сарказмом про этих сбежавших за границу как я понимаю они и там не нашли признания и блеют как овцы кто во что горазд.Дмитрий Соловьевага, прям смешно.. насчет овец - про автора и вас. а активы что их искать-то, они НА ДРУЗЕЙ "записаны", прям как тот дворецGGarryты такой вумный.......окуеть и не встатьГеннадий БережновДураки рождаются по понедельникам и ищут уже много лет то, чего нет. Не настолько прост Путин, что бы его на этом могли поймать!Дмитрий Соловьевне имей 100 рублей, имей 100 друзей из форбс...Майер АрмановВремя рассудит были ли деньги у Путина или нет, также как и дворец.Дмитрий Соловьевзато у его друзей при его правлении полным-полно и денег и дворцов появилосьavershin1947mailru АвершинЕсли подойти к проблеме принципиально, то управляя громадной страной действительно богатый! Ведь на распоряжение громадными средствами его вердикт последний, считает нужным подпишет, а нет и не подпишет, и дворцов которые он захочет посетить надолго или не надолго - много. В принципе он очень богат!Valentina Fortunapo sebe sudit ne nado.Дмитрий Соловьевego druzia - v forbsДмитрий Соловьевафтор попробуй устрой на улице опрос - кто доволен "режЫмом" а кто нет, слабо ??? по поводу активов все просто, еще со времен ЕБН олигархов называли "кошельками" , ну не может же "главный слуга народа" НА СЕБЯ оформлять все что его "команда" осваивает из бюджета так что все на НИХ ( из форбс ) записано, а у НЕГО только по декларации , почти ничего, депутаты в провинции богачеЛеонид АлексеевДмитрий Соловьеввидимо для тебя больная тема ????? импотенцией не страдаю, а в чем Путин виноват это ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА, вот обсудим его достижения, да ?? итак, достижения - в студию. 1)https://newizv.ru/news/economy/27-09-2017/golikova-byudzhetnye-dengi-stali-vorovat-v-12-raz-bystree Голикова: бюджетные деньги стали воровать в 12 раз быстрее https://ria.ru/20200114/1563387576.html Алексей Кудрин: ущерб от коррупции в России можно измерять триллионамиДмитрий Соловьевhttps://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/01/859742-instituti-razvitiya «Триллионы рублей потратили впустую. Они же ничего толком не построили», — прокомментировал их работу зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.Дмитрий Соловьевhttps://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга ГолодецДмитрий Соловьевhttp://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/76179-mychanie-glavy-tsb-v-gosdume-razvorovannye-trilliony-ne-vernutsya-narod-prodolzhit-nishchat «Мычание» главы ЦБ в Госдуме – разворованные триллионы не вернутся, народ продолжит нищать!Дмитрий Соловьевhttps://newizv.ru/news/economy/06-03-2019/tsifra-dnya-za-5-let-kolichestvo-bogatyh-lyudey-v-rossii-uvelichitsya-na-24 По оценке Forbes, состояние 98 миллиардеров в прошлом году увеличилось на 1,1 трлн. рублей до 29 трлн. рублей. Таким образом, они стали богаче всех остальных россиян вместе взятых. Экономический кризис всегда открывает новые возможности для роста благосостояния богатых людей. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Именно так и происходит в России. Причём наша страна, занимая 11 место среди всех стран мира по номинальному ВВП (отстаём от лидера – США в 12,3 раза), уверенно входит в пятёрку стран с наибольшим количеством долларовых миллиардеров. На фоне фантастического благополучия горстки граждан благосостояние основной массы населения неуклонно падает. Реальные располагаемые доходы падают 5 лет подряд, и пошли уже на шестой год: в январе 2019 они вновь упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растёт количество людей, которым денег хватает только на еду. Согласно самым свежим опросам Фонда «Общественное мнение», проведённым в конце февраля, 11% населения страны денег не хватает даже на еду, а ещё 26% могут себе позволить только еду, но вот одежда для них уже становится роскошью. Всё это похоже на «банановую республику», где люди в полурабском положении обслуживают малочисленную «элиту» общества. Это заметно всем… ну или почти всем.Дмитрий Соловьевhttps://www.vazhno.ru/a/79629/20210727/ekspert-razyasnil-pochemu-putin-ne-mozhet-uvolit-nabiullinu/ab-intext/ Главная проблема современной России в том, что в ещё с 90-х годов в стране превалирует прозападная либеральная система. ---- президент России Владимир Путин не может уволить главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину просто потому, что без изменения всей управленческой парадигма и смены абсолютно всей властной элиты в стране отдельная замена одного человека на другого вызовет лишь раздражение у западных кураторов российских либералов. Вероятнее всего, за это они могут ввести санкции.ААнатолийДмитрий, надоело читать Вашу бредятину. Отборную, с помоечных источников.ВДВячеслав ДолининСколько заплатили автору за выступление в защиту ворья?GGarryтебе ходор как твой базар оплачивает, отсос?Дмитрий Соловьевты похвали ворье на улице.. заиппешьси звездюлей огребать НЕ ОБМАНИ, НЕ УКРАДИ вспомни лучше тГоцкистовВДВячеслав ДолининХодор сам вор. Путинские олигархи такие же воры.Нина БургартКогда читаю статьи в защиту нынешней жизни, задаю себе вопрос - заказная статья или автор недалек? Ощущение, что первое! А злобы, гадости, помоев, выливается на "сбежавших"столько, что понимаю многое... Уехали, и ради Бога...злоба-то отчего? Что ли патриоты? Патриотизм в том, что бы видеть и исправлять, а не принимать все дерьмо (простите!) Это лжепатриоты! Если лжепатриоты все принимают в стране и СЧАСТЛИВЫ, откуда злоба и ненависть? У счастливых ее нет! Они живут себе спокойно и не поливают помоями всех, кто живет и думает не так, как они! Злоба разрушает, хомяк!Леонид АлексеевТак ты со своими любимцами каспаровыми прежде и прекрати злобу!А у нас,нормальных людей(ну,наверное я и патриот в какой-то мере),не злоба,а опасение,что вот такие огрызки как ты и твои гаспаровы,раскачивают государственные устои и таким образом может повториться 1917 год,принесший народу столько крови и горя!Так что если вы не прекратите свою антигосударственную деятельность,мы вынуждены будем вас посыпать дустом,как вонючих клопов!У нас для этого есть подготовленные ребята...Дмитрий СоловьевПРОТИВ ЖУЛИКОВ - 100ПУДОВО БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ точнее так - ЗА только жулики, их холуи типа тебя и ворзможно мемногот идиоттов, которые все сказкам верят, ОСТАЛЬНЫЕ - ПРОТИВЛеонид АлексеевУмные люди против дураков вроде тебя и коммуняк,желающих реванша!Вы,сучьи дети,развалили одну страну,мечтаете доразвалить остатки России!!Но пока такого отребья как ты-меньшинство,слава Богу!!Дмитрий Соловьевты хочешь сказать что умные - ЗА ЖУЛИКОВ ??? не мечтай, паскуда, а СССР развалили жулики и предатели, которым ты служишь. И ПРОТИВ ВАС - БОЛЬШИНСТВО, кому нравиться вранье, воровство, бедность населения и богатство кучки ворья, растущие цены и прочее-прочееДмитрий Соловьеви не тебе паскудник БОГА поминать, ибо - НЕ ОБМАНИ - НЕ УКРАДИ это не конституция, поправки не внесешьЛеонид АлексеевДмитрий Соловьевпочитай, подумай , за кого НАРОД https://newizv.ru/news/economy/06-03-2019/tsifra-dnya-za-5-let-kolichestvo-bogatyh-lyudey-v-rossii-uvelichitsya-na-24 По оценке Forbes, состояние 98 миллиардеров в прошлом году увеличилось на 1,1 трлн. рублей до 29 трлн. рублей. Таким образом, они стали богаче всех остальных россиян вместе взятых. Экономический кризис всегда открывает новые возможности для роста благосостояния богатых людей. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Именно так и происходит в России. Причём наша страна, занимая 11 место среди всех стран мира по номинальному ВВП (отстаём от лидера – США в 12,3 раза), уверенно входит в пятёрку стран с наибольшим количеством долларовых миллиардеров. На фоне фантастического благополучия горстки граждан благосостояние основной массы населения неуклонно падает. Реальные располагаемые доходы падают 5 лет подряд, и пошли уже на шестой год: в январе 2019 они вновь упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растёт количество людей, которым денег хватает только на еду. Согласно самым свежим опросам Фонда «Общественное мнение», проведённым в конце февраля, 11% населения страны денег не хватает даже на еду, а ещё 26% могут себе позволить только еду, но вот одежда для них уже становится роскошью. Всё это похоже на «банановую республику», где люди в полурабском положении обслуживают малочисленную «элиту» общества. Это заметно всем… ну или почти всем.Нина БургартИ, Вам здоровья и просветления!Дмитрий Соловьевне выкладывай свои портреты и прекрати ЛГБТ агитацию !! тебя парень бросил ??? обратись к оксане пушкиной, выдаст тебя замужЛеонид АлексеевА я рад,что Вы осознали свои заблуждения!Александр ИвановПока им за это бабки платят , они будут это делать хоть всю жизнь - закон бтзнеса!!GGarryТо, что каспаров больной человек видно невооруженным взглядом с первого взгляда и с его первого слова.....АлександрУ каждого свой бизнесАВАлександр ВиноградовПредательство РОДИНЫ бизнесом нельзя назвать.Этих уёбков надо отлавливать и экстрадировать на РОДИНУ для суда над ними.ВладленКакую???Дмитрий Соловьев- не путаем РОДИНУ с кучкой "россиян из форбс" - кого давно пора судить так это тех, кто РОДИНУ РАЗВОРОВЫВАЕТ, антинародные законы сочиняетВладимир ЕфимкинТак и прихлопнуть их как мошек!Леонид Буравлев30 лет искали "золото КПСС", теперь ищут "золотоПутина")))!Хоть бы что-то новенькое придумали)))!Артем Ефремовкаспаров, троицкий и вся прочая БЛЕВОТИНА смердят из-за бугра постоянно , нужно отрабатывать косточку от хозяина. Моссада на этих предателей нет...БОБорис ОсиповYKYury KhartovskiПринимая народ за идиотов властьпридержащие во главе "самим" дают повод на подобные измышления... Пример с дворцом под Геленджиком: сначала заявляют, что нет такого; потом, что есть, но принадлежит не Путину, а тет-то и тем-то; а в конце - есть такой, только он еще строится и непонятно для кого... Смотреть и слушать просто оскорбительно - за кого нас принимают? Не затрудняются придумать что-нибудь правдоподобное, и так "схавают"...Валерий Антохинстрана золотых унитазовКомментировать
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