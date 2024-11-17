📹⚡️Размещение "Панцирей-С1" и "Торов-М2" на вышках низковысотного перехвата обрело острую актуальность и для Ижевска, а также городов Урала По данным Udm-info.
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📹⚡️Размещение "Панцирей-С1" и "Торов-М2" на вышках низковысотного перехвата обрело острую актуальность и для Ижевска, а также городов Урала По данным Udm-info.