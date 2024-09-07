Беспилотник атаковал здание Верховной рады в Киеве

Александр Салтановский

" это, по мнению президента Украины, должно «мотивировать» Москву «искать мира». А мысль, что может наоборот, добить это смердящее на весь белый свет государство - недоразумение укрорЕйх в голову обдолбанного наркомана прийти не может?!