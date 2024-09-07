Здание Верховной рады подверглось атаке неизвестного беспилотника. Об этом сообщил депутат Рады Максим Бужанский, передает украинское издание «Политика Страны».
Беспилотник атаковал здание Верховной рады в Киеве
Комментарии
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Александр Салтановский
" это, по мнению президента Украины, должно «мотивировать» Москву «искать мира». А мысль, что может наоборот, добить это смердящее на весь белый свет государство - недоразумение укрорЕйх в голову обдолбанного наркомана прийти не может?!
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14 час.
Е Пронина
добивать надо англосаксов,чтоб подобные зеле не появлялись))
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14 час.
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