Грузовик с полуприцепом раздавил пожилого пешехода с велосипедом

Смертельное ДТП произошло ночью на трассе в Искитимском районе. В Искитимском районе Новосибирской области около 0:15 (время местное) сегодня, 9 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина.
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