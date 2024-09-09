Грузовик с полуприцепом раздавил пожилого пешехода с велосипедом

Смертельное ДТП произошло ночью на трассе в Искитимском районе. В Искитимском районе Новосибирской области около 0:15 (время местное) сегодня, 9 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина.