ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ под Артемовском

В течение прошедших суток российские военнослужащие уничтожили блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть, а также, где обнаружили движение личного состава.
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