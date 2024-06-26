"В России женщины пьющие, курящие, голые, гуляющие" — кто так говорит?

Эльфено4ек Чумазикова

Если меня что-то не устраивает в гостях, я поднимаюсь и иду домой. Чего и желаю всем недовольным российскими законами и российскими обычаями. Тем более вас сюда не звали. Никто не заставляет вас менять веру или убеждения, но и вы, мать вашу ослицу, будьте добры, уважайте хозяев страны, которая вас приняла и позволяет вам у себя зарабатывать.