"В России женщины пьющие, курящие, голые, гуляющие" — кто так говорит?

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Хакнем

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Комментарии
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Горыныч
Эти лица должны висеть на стендах - &quot;Их разыскивает полиция&quot;
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6 час.
Эльфено4ек Чумазикова
Если меня что-то не устраивает в гостях, я поднимаюсь и иду домой. Чего и желаю всем недовольным российскими законами и российскими обычаями. Тем более вас сюда не звали. Никто не заставляет вас менять веру или убеждения, но и вы, мать вашу ослицу, будьте добры, уважайте хозяев страны, которая вас приняла и позволяет вам у себя зарабатывать.
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6 час.

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