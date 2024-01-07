Princess Peach: Showtime! получила возрастной рейтинг ESRB в преддверии мартовского рели...

Princess Peach: Showtime! получила возрастной рейтинг ESRB в преддверии мартовского релизаВполне вероятно, что консоль нового поколения от Nintendo появится в конце этого года, но даже в последние месяцы существования Switch у нее уже есть несколько важных релизов.
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