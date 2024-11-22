МО РФ: инженеры группировки "Центр" разминировали путь из Донецка в Селидово

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Центр" разминировали основной путь из Донецка в Селидово, расположенный на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении специальной военной операции (СВО).
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