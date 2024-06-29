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«Дайте нашим мигрантам и их семьям бесплатные полисы ОМС, не депортируйте их»: Представитель Киргизии потребовал от России льготы

«Дайте нашим мигрантам и их семьям бесплатные полисы ОМС, не депортируйте их»: Представитель Киргизии потребовал от России льготы

Киргизия требует от России бесплатного медицинского обеспечения для своих мигрантов и их семей. Также Киргизия хочет, чтобы пенсионные отчисления, что делает работодатель, шли не в российский Пенсионный фонд, а в киргизский.

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Комментарии
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николай николай
Володин не проплаченный ли  из за бугра ????
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2 час.
ruslava Митькина
Наглые шакалы, вон из страны!!!!!!!! Кто выбирал (посадил) эту депутатшу  в Думу? Вот почему надо эту прозападную Думу разогнать!
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1 час.
Николай Чернявский
СОВСЕМ ОХРЕНЕЛИ.................................................
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4 мин.

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