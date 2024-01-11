Песков: Путин предпочитает получать информацию из первых рук

Президент России Владимир Путин любит получать информацию из первых рук. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео интервью опубликовано в Telegram-канале ведущего.
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