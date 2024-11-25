В Карелии полицейские помогли достать пассажиров из перевернутого автобуса

Полиция помогла пострадавшим в ДТП на трассе Вологда — Медвежьегорск. Как рассказали в МВД, 17 ноября на федеральной трассе Вологда — Медвежьегорск произошло ДТП с участием маломестного автобуса, который из-за гололеда перевернулся в кювете.
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