Уже второй суд Москвы отказался принять миллиардный иск к Ивлеевой

Таганский районный суд не принял коллективное заявление. Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила о том, что Таганский районный суд Москвы ответил отказом на прошение рассмотреть коллективное исковое заявление на 1 млрд рублей, подданное на телеведущую Анастасию Ивлееву, а также иск на $1 млрд на ПАО «МТС».