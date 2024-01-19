Уже второй суд Москвы отказался принять миллиардный иск к Ивлеевой

Таганский районный суд не принял коллективное заявление. Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила о том, что Таганский районный суд Москвы ответил отказом на прошение рассмотреть коллективное исковое заявление на 1 млрд рублей, подданное на телеведущую Анастасию Ивлееву, а также иск на $1 млрд на ПАО «МТС».
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