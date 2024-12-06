Газманов призвал ввести гигантский штраф за фейки: чтобы пискнуть не смели!

Народный артист России Олег Газманов рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой о том, в чём главные отличия русской песни, о вине общества перед погибшими офицерами, а также почему молодёжь в стране хочет слушать патриотические песни, но не всегда может это делать.