Газманов призвал ввести гигантский штраф за фейки: чтобы пискнуть не смели!

Народный артист России Олег Газманов рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой о том, в чём главные отличия русской песни, о вине общества перед погибшими офицерами, а также почему молодёжь в стране хочет слушать патриотические песни, но не всегда может это делать.
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