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Путин с Хуснуллиным обсудили восстановление мариупольского аэропорта

Путин с Хуснуллиным обсудили восстановление мариупольского аэропорта

Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируют завершить в 2025 году, он станет международным, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 19 марта во время доклада президенту России Владимиру Путину о восстановлении города.

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