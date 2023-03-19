Путин с Хуснуллиным обсудили восстановление мариупольского аэропорта

Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируют завершить в 2025 году, он станет международным, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 19 марта во время доклада президенту России Владимиру Путину о восстановлении города.
Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируют завершить в 2025 году, он станет международным, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 19 марта во время доклада президенту России Владимиру Путину о восстановлении города.
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