«Ъ»: в России подержанные машины стали покупать в кредит вдвое чаще

В России подержанные автомобили стали покупать в кредит в два раза чаще, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, в 2023 году доля кредитов, выданных на покупку автомобилей на вторичном рынке, выросла в два раза, достигнув 15%.
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