Самую тяжелую работу я всегда делаю с утра. – И какую же? – Встаю с кровати! Всем лёгкого дня!)))😀😀😀.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Самую тяжелую работу я всегда делаю с утра. – И какую же? – Встаю с кровати! Всем лёгкого дня!)))😀😀😀.