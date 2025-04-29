Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Помнить необходимо, но чтить – преступно!

Помнить необходимо, но чтить – преступно!

Борис Корчевников Одно из тяжелейших последствий того, что в сердце почти каждого русского города до сих пор стоит Ленин – в том, что это чудовищно дезориентирует и усыпляет людей.

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Комментарии
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Nata
Человек убивший нашу страну - ЕБН. И ему ставят не памятники, а дворцы-музеи, требующие многомиллиардных вливаний , их функционирования. А основная их функция - отравление сознания общества. И ничего! Сносить их никто не предлагает!
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