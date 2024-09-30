Неустановленные чиновники МО могут пойти по делу о некачественных бронежилетах

Неустановленные должностные лица из числа бывших или действующих сотрудников Минобороны РФ могут стать обвиняемыми в получении взятки по делу о хищении 2 млрд рублей на поставке некачественных бронежилетов для военных, участвующих в СВО.
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