Политика как он...
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Политика как она есть

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Неустановленные чиновники МО могут пойти по делу о некачественных бронежилетах

Неустановленные чиновники МО могут пойти по делу о некачественных бронежилетах

Неустановленные должностные лица из числа бывших или действующих сотрудников Минобороны РФ могут стать обвиняемыми в получении взятки по делу о хищении 2 млрд рублей на поставке некачественных бронежилетов для военных, участвующих в СВО.

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