В ОАЭ представили первую собственную РСЗО

Мультикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) Barq собственной разработки представила на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025 эмиратская компания Calidus, 21 февраля сообщает ТАСС.
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