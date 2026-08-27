196 жителей Заинска вошли в Республиканскую электронную доску почета

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой 27 августа площадь перед Дворцом культуры «Энергетик» в Заинске стала площадкой для встречи поколений, профессиональных династий и людей, внесших вклад в развитие родного края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии