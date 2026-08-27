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Татар-информ

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196 жителей Заинска вошли в Республиканскую электронную доску почета

196 жителей Заинска вошли в Республиканскую электронную доску почета

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой 27 августа площадь перед Дворцом культуры «Энергетик» в Заинске стала площадкой для встречи поколений, профессиональных династий и людей, внесших вклад в развитие родного края.

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