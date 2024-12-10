Самые чёрные дни в русской истории

Судьба России была полна мрачных периодов и тяжёлых испытаний, выпавших на долю народа. Однако некоторые катастрофические даты запомнились больше других – либо из-за масштаба самих событий, либо из-за их решающего влияния на ход истории.
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