Администрация Нового Уренгоя ввела штрафы за выезд и выход на лед

С 1 мая выезд транспортных средств и выход людей на лед в городе запрещены. Владельцы транспортных средств могут заплатить до 10 тысяч штрафа, граждане — до полутора тысяч, сообщает департамент общественной безопасности и гражданской защиты администрации города.