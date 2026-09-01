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Татар-информ

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В РТ по «гаражной амнистии» с начала года легализовали более 3 тыс. объектов

В РТ по «гаражной амнистии» с начала года легализовали более 3 тыс. объектов

С начала 2026 года Управлением Росреестра по РТ в упрощенном порядке зарегистрировано 3 088 объектов гаражного назначения – 1 173 гаража и 1 915 земельных участков.

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