Рома Жуков задолжал алименты шестерым детям на 10,5 миллионов

Рома Жуков много лет находится в конфликте с бывшей женой Еленой. Женщина пытается добиться от артиста достойных алиментов на шестерых общих детей.
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