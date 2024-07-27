В Чекалине прошел фестиваль культурного содружества «Окский плёс»

Торговые ряды, ремесленная слобода, дружинный и затейный двор, ватаги лихие, веселая ярмарка «Окское торжище», мастер-классы, пленэр, музыканты и скоморохи, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье» - в самом маленьком городе России бушевал настоящий праздник русской истории и народной культуры.
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