Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • мирас Закироув
    Еще во времена СССР, БИ БИ СИ говорило, говори 85 % правды ( типа хлеб  с сахаром в СССР подорожал, и тому подобное, ...Слова Путина сказ...
  • Марина Козуб
    Время покажет. как эта поездка СИ по странам Европы и США отразится на обстановке мира и России. Достигнет ли глава К...Главный смысл пое...
  • Юрий Золотарев
    Пффф! Евро-ДЕРЬМО ну никак не хочет осознать, то оно - ДЕРЬ-МО!!!Над лидерами Запа...

Не ЦИПСО, не!

Не ЦИПСО, не!

Мигранты притесняют ррррруских людей. ФотофактЯ, 6леать, сегодняшний день хотел тихонечко посвятить праздничным мероприятиям в семейном кругу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
soylosan
Почитать автора получается что кроме Крокуса все в шоколаде. А это не шоколад, автор, совсем не шоколад. Ежедневно инциденты и все мерзкие - убил, зарезал, изнасиловал, избил, пнул, а теперь еще утопил. У нас как часто не мигранты людей топят пачками? На классы не говорящие по-русски жалуются и родители и учителя. С точными данными школ. Автор вас в гугле забанили или в яндексе? А как вы лично получали гражданство это мало кого волнует.
Ответить
10 час.
Вячеслав Медведев
&quot;Чтобы из-за четырёх уродов начали преследовать миллион работающих в России таджиков. Из-за четырёх должен страдать миллион?&quot;    Автор плевал на полторы сотни убитых наших сограждан, ему надо защитить миллион таджиков. А их-то не миллион, а гораздо-гораздо больше! Защитить  и, получается, одобрить приезд ещё миллионов с добавочной большой долей преступников, пока не наберётся в России новое государство тАДЖИКИСТАН! Цель статьи, получается, разорить Россию, уничтожить!    ГНАТЬ  только ГНАТЬ всех таджиков и пр. мигрантов и таких защитников их как этот автор!
Ответить
6 час.
Evgenija Palette
Не из-за ЧЕТЫРЕХ... А ЗА ВСЕХ ЗАРЕЗАННЫХ, УБИЕННЫХ, ИЗГНАННЫХ ИЗ СВОИХ ДОМОВ, ИЗНАСИЛОВАННЫХ И ОГРАБЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ, ЕЖЕДНЕВНО ОСКОРБЛЯЕМЫХ ЭТИМИ ОДНОКЛЕТОЧНЫМИ ИШАКАМИ...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх