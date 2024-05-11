Мигранты притесняют ррррруских людей. ФотофактЯ, 6леать, сегодняшний день хотел тихонечко посвятить праздничным мероприятиям в семейном кругу.
Не ЦИПСО, не!
Комментарии
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soylosan
Почитать автора получается что кроме Крокуса все в шоколаде. А это не шоколад, автор, совсем не шоколад. Ежедневно инциденты и все мерзкие - убил, зарезал, изнасиловал, избил, пнул, а теперь еще утопил. У нас как часто не мигранты людей топят пачками? На классы не говорящие по-русски жалуются и родители и учителя. С точными данными школ. Автор вас в гугле забанили или в яндексе? А как вы лично получали гражданство это мало кого волнует.
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10 час.
Вячеслав Медведев
"Чтобы из-за четырёх уродов начали преследовать миллион работающих в России таджиков. Из-за четырёх должен страдать миллион?" Автор плевал на полторы сотни убитых наших сограждан, ему надо защитить миллион таджиков. А их-то не миллион, а гораздо-гораздо больше! Защитить и, получается, одобрить приезд ещё миллионов с добавочной большой долей преступников, пока не наберётся в России новое государство тАДЖИКИСТАН! Цель статьи, получается, разорить Россию, уничтожить! ГНАТЬ только ГНАТЬ всех таджиков и пр. мигрантов и таких защитников их как этот автор!
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6 час.
Evgenija Palette
Не из-за ЧЕТЫРЕХ... А ЗА ВСЕХ ЗАРЕЗАННЫХ, УБИЕННЫХ, ИЗГНАННЫХ ИЗ СВОИХ ДОМОВ, ИЗНАСИЛОВАННЫХ И ОГРАБЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ, ЕЖЕДНЕВНО ОСКОРБЛЯЕМЫХ ЭТИМИ ОДНОКЛЕТОЧНЫМИ ИШАКАМИ...
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6 час.
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