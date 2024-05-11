Не ЦИПСО, не!

soylosan

Почитать автора получается что кроме Крокуса все в шоколаде. А это не шоколад, автор, совсем не шоколад. Ежедневно инциденты и все мерзкие - убил, зарезал, изнасиловал, избил, пнул, а теперь еще утопил. У нас как часто не мигранты людей топят пачками? На классы не говорящие по-русски жалуются и родители и учителя. С точными данными школ. Автор вас в гугле забанили или в яндексе? А как вы лично получали гражданство это мало кого волнует.