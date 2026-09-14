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Царьград

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В Москве стартовал приём на проект «Музыка в метро» до 14 октября

В Москве стартовал приём на проект «Музыка в метро» до 14 октября

В Москве начат приём заявок для девятого сезона проекта «Музыка в метро». До 14 октября музыканты могут присоединиться, а впервые будет запущено направление «Опера в метро».

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