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День памяти неоднозначного святого: нужен ли Новосибирску памятник Николаю II?

День памяти неоднозначного святого: нужен ли Новосибирску памятник Николаю II?

В субботу, 17 июля, отмечается День памяти Николая II.  В 2000 году Архиерейский собор Русской православной церкви прославил около тысячи мучеников и исповедников веры, погибших от гонений, обрушившихся на Церковь во времена советской власти.

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