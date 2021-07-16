День памяти неоднозначного святого: нужен ли Новосибирску памятник Николаю II?

В субботу, 17 июля, отмечается День памяти Николая II. В 2000 году Архиерейский собор Русской православной церкви прославил около тысячи мучеников и исповедников веры, погибших от гонений, обрушившихся на Церковь во времена советской власти.
В субботу, 17 июля, отмечается День памяти Николая II. В 2000 году Архиерейский собор Русской православной церкви прославил около тысячи мучеников и исповедников веры, погибших от гонений, обрушившихся на Церковь во времена советской власти.
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