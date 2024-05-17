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Закон и Порядок

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«Тинькофф» собирается выпустить собственный QR-код для оплаты вслед за «Сбером» и ЦБ

«Тинькофф» собирается выпустить собственный QR-код для оплаты вслед за «Сбером» и ЦБ

«Тинькофф» решил запустить платежный QR-код. Такую технологию уже разработали «Сбер» и Центробанк. Сейчас они спорят, как должен выглядеть единый QR-код для рынка и нужна ли конкуренция при этом способе оплатыФото: Михаил Гребенщиков / РБК Тинькофф Банк запускает собственный платежный QR-код, рассказал РБК директор по продукту Tinkoff Pay Никита Буклиш.

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