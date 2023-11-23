В Госдуме РФ предложили не давать маткапитал отдельным категориям граждан

Речь идет о лицах с двойным гражданством.Депутат Госдумы РФ от КПРФ Михаил Матвеев предложил ограничить выдачу маткапитала – по его словам, выплачивать его стоит лишь тем, у кого нет двойного гражданства, и у кого хотя бы один родитель является россиянином по рождению.