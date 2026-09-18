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Татар-информ

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Определен четвертый обладатель iPhone 17 в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»

Определен четвертый обладатель iPhone 17 в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»

Лилия Тазеева из Татарстана стала обладательницей четвертого iPhone 17. Розыгрыш проводится среди тех, кто проголосовал сегодня.

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