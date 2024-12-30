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Царьград

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Штраф до 40 000 рублей: запрет на продажу пиротехники детям до 16 лет

Штраф до 40 000 рублей: запрет на продажу пиротехники детям до 16 лет

Депутат Госдумы Владимир Кошелев напомнил о штрафах до 40 тысяч рублей за продажу пиротехники лицам младше 16 лет.

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